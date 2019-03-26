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الإمارات تعرب عن أسفها واستنكارها للقرار الأمريكى حول الجولان

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:05 م
الإمارات تعرب عن أسفها واستنكارها للقرار الأمريكى حول الجولان عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أسفها واستنكارها الشديدين لقرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، أشارت إلى أن هذه الخطوة تقوض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة، وأكدت على عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضى الفلسطينية والعربية.

‎وأكدت أن الجولان أرض سورية عربية محتلة وأن قرار الإدارة الأمريكية لا يغير هذا الواقع.

‎كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، على قرارات مجلس الأمن رقم / 242 / لعام 1967، ورقم / 497 / لعام 1981، والمبادئ المنصوص عليها فى مبادرة السلام العربية والمتعلقة بالانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى.

 

 


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