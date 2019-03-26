الإعدام شنقا للمتهم بقتل ناظر عزبة بمركز بلبيس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل ناظر عزبة كمال نخلة بقرية الكتيبة بمركز بلبيس ، صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي،وسكرتارية وليد إسماعيل

تعود أحداث القضية رقم1456 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 28 فبراير ، عندما تلقي اللواء مليجي فتوح ، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" مينا ص س" 27 سنة ناظر عزبة كمال بالكتيبة دائرة المركز، لمستشفي بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وتبين من التحريات التي قام بها المقدم أحمد العزازي، رئيس مباحث بلبيس، قيام "محمد م ف" وشهرته "السيد أبو سعد". مقيم بذات الناحية. بالتعدى على المجنى عليه، وإحداث إصابته بسلاح نارى بسبب خلافات على بيع كمية من الأخشاب ( مخلفات حدائق).

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم السلاح المستخدم وطلقة لذات العيار، وبعرضه على النيابة قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم .

كما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق،مساء اليوم، المتهم الأول في واقعة مقتل وكيل معهد ديني بالمعاش بمركز أبوكبير وسرقته، بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد للمتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع، و10 سنوات للمتهمين الخامس والثامن ، صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 20491 لسنة 2018 ، جنايات أبوكبير، والمقيدة رقم 273 لسنة 2018، ليوم 11 مارس، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ بمقتل "عبد الباسط محمد وصفى" 57 عامًا، وكيل معهد دينى بمدينة أبو كبير بالمعاش، ومقيم حي النصر كفر صقر،من قبل مجهولين أمام قرية نزلة خيال بعد إصابته بطلق نارى.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي قاده الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير ومعاونيه النقيب أحمد نشأت، والملازم أحمد عبد السلام، والملازم أول محمد عرفة، برئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي بفرع الشمال، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية ، قيام 8 أشخاص بإرتكاب الواقعة، بينهم نجل شقيق سائق المجني عليه، وتبين أن السائق حسن النية، وتم ضبط مبلغ مالي كبير وسيارتين ودراجة بخارية الذين تم إستخدامهم في الواقعة، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق.