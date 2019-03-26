الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

كتب ــ أحمد حسن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن الطلبات المُقدمة من العملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ صغيرة، ولم يتم الانتهاء من تشطيب وحدة سكنية صالحة للسكن، حيث نصت الموافقة على، منح مهلة سنة بدون مقابل لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (ما عدا أراضى ابنى بيتك) التى تم تنفيذ سقفين بها على الأقل، وذلك لاستكمال التنفيذ والانتهاء من تشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن، ومنح مهلة 6 أشهر لقطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم تنفيذ سقف واحد بها على الأقل، وذلك للانتهاء من تنفيذ سقفين، وفى حالة الالتزام يتم منح مهلة 6 أشهر أخرى لاستكمال التنفيذ والانتهاء من تشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إنه يتم تطبيق هذه المهلة بالشروط التالية، سداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وتقديم طلب للموافقة على منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز بناءً على طلب العميل شراء مدة زمنية للتنفيذ بمقابل مادى طبقاً للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 لقطع الأراضى السكنية الصغيرة، موضحاً أن الموافقة نصت أيضاً على أن جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم تخصيصها طبقاً لكراسات الشروط، والتى تتضمن أن مدة تنفيذ المبنى 3 سنوات يتم تعديلها إلى 5 سنوات.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 10 آلاف م2 (المساحة قابلة للعجز والزيادة والعبرة بالاستلام الفعلى) لصالح إحدى شركات التطوير العقارى، لإقامة مشروع أنشطة صناعية متطورة ومتنوعة، بالضوابط التالية: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة بذات الخصوص وفى جميع الأحوال لا تقل القيمة عن التكلفة الفعلية للمرافق، وفى حال الموافقة على التخصيص يتم سداد 25 % من قيمة الأرض، مع منح الشركة سنتين سماح، والباقى على 3 سنوات محملة بالأعباء المالية وفقاً للقواعد المقررة، ويكون الاستلام خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد أو توصيل المرافق، وتلتزم الشركة بتقديم واعتماد دراسة الجدوى قبل التعاقد، وإنهاء إجراءات التعاقد خلال 6 أشهر، من تاريخ الإخطار بالموافقة والقيمة المالية المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات المطلوبة لإقامة النشاط.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة لإقامة مجمع صناعى متكامل للصناعات الصغيرة بمدينة العاشر من رمضان، طبقاً للأسعار المعمول بها بالهيئة من خلال اللجان المختصة بالتسعير، وبما لا يقل عن سعر تكلفة المرافق، وبشرط توافر الملاءة المالية، وتقديم التعهدات والضمانات المالية المطلوبة، والتى تعزز قيام الجمعية بتنفيذ المشروع.

وأشار المهندس طارق السباعي، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 12900م2 بمركز خدمات الحي الثامن بمشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام البيع لصالح إحدى شركات الاستثمار العقارى والسياحى، لإقامة مدرسة خاصة عليها، باشتراطات بنائية للنشاط التعليمي الواردة بالقرار الوزاري رقم (232 لسنة 2009).

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص جزء من قطعة الأرض رقم (1) بنشاط ترفيهي بمساحة حوالي 16.4 فدان بمحاور الطرق (والعبرة بما يتم تسليمه علي الطبيعة) بمنطقة زيزينيا التجارية علي طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان، لصالح إحدى شركات التجارة، لإقامة مشروع هايبر وان (بنشاط تجاري).

وتمت الموافقة على استكمال رصف الطريق داخل جامعة سوهاج وربطه بالجزر المرصوفة بطول حوالى 700 م، وبتكلفة تقديرية 2.856 مليون جنيه بمدينة سوهاج الجديدة، والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة، وتضاف القيمة على أعمال نقل الأصول بعد موافقة (وزارة التخطيط ووزارة المالية)، وطبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ (5/7/2011) مع قيام جهاز المدينة باستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح إحدى شركات التعمير حق استغلال الشواطئ العامة للبحر والبحيرات بمركز مارينا العلمين، وفقاً للاشتراطات المحددة.