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الأوقاف: تدريب خمسين إماما من دولة السودان الشقيق بأكاديمية الأوقاف الدولية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:39 م
الأوقاف: تدريب خمسين إماما من دولة السودان الشقيق بأكاديمية الأوقاف الدولية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خطابا من نظيره السودانى الدكتور أبو بكر عثمان إبراهيم وزير الدولة والأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد السودانى، يطلب فيه تدريب 50 إماما وواعظا من أئمة ووعاظ أوقاف دولة السودان الشقيق بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

من جانبه رحب به وزير الأوقاف، مؤكدًا سعادته البالغة بالتنسيق والتعاون مع نظيره السودانى فى نشر الفكر الوسطى وتفكيك الفكر المتطرف، وسيتم التنسيق بين الوزارتين لتحديد الموعد المناسب للتنفيذ.


 

 


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