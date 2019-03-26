الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

كتب ـ أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.