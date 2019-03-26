الأحد.. انطلاق مهرجان تراث الشعوب فى السعودية بمشاركة طلاب من مصر

كتب مصطفى عنبر

ينطلق يوم الأحد المقبل، بالمملكة العربية السعودية، مهرجان تراث الشعوب الثانى بجامعة الملك عبدالعزيز، تحت رعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك بمشاركة طلاب من جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويستمر المهرجان لمدة يومين، بحضور طلاب ينتمون لنحو 24 دولة، حيث يشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات، والبرامج والعروض الفلكلورية، بمشاركة فعالة من طلاب تلك الدول، بما يعد فرصة جيدة للتعرف على عادات وثقافات دول العالم، ويتيح تقديم موروثهم الشعبى والثقافى والتاريخى.

ويهدف المهرجان فى نسخته الثانية إلى تجسيد روح التواصل بين طلاب المنح، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية فى خدمة هؤلاء الطلاب، وتعزيز الولاء والانتماء لبلاد الحرمين، كما يضم المعرض أركانا متنوعة ومتعددة، ويحتوى على مجموعة متنوعة من العروض والفنون، والحرف اليدوية، والتقاليد التراثية والأزياء والأطعمة والصور الفوتوغرافية عن المعالم السياحية.

ويشهد المهرجان تنظيم مسابقات متنوعة، مثل أفضل فلكلور شعبى، ومسابقة أجمل خط يدوي، كما يضم معرضا لتراث الشعوب، تعرض فيها الجاليات معلومات وحقائق عن بلدانهم، ومعروضات تحكى جوانب من تراثهم، وثقافتهم، وحضارتهم، وأساليب حياتهم، قديما وحديثا، فى أجواء مبهرة.

وبجانب الطلبة المصريين، فأن المهرجان سوف يحتضن أيضا عشرات الطلاب من اليمن، تركيا، نيجريا، بنجلاديش، أفغانستان، الصين، توجو، غانا، الكونغو، فلسطين، الهند، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، الفلبين، الصومال، بنين، بوركينافاسو، كوسوفو، بوروندي، جامبيا، قرغستان، تنزانيا، وطاجكستان.