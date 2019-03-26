افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الخامس لقطاع العلوم الأساسية والهندسية بقنا

قنا - وائل محمد

نظمت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وبحضور الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤتمر شباب الباحثين الخامس لقطاع العلوم الاساسية والهندسية فى الفترة من 26 - 27 مارس 2019 بمشاركة باحثين من كليات العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على حرص جامعة جنوب الوادى على توفير كافة الفرص لشباب الباحثين وذلك بهدف تنمية مهاراتهم البحثية من خلال اقامة مثل هذه المؤتمرات والتى تهدف الى اثراء البحث العلمى والتعرف على الجديد فى العلوم واكد رئيس الجامعة على ضرورة التعاون بين الكليات فى اقامة مثل هذه المؤتمرات.

واشاد الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجهود رئيس الجامعة فى تقديم كافة سبل الدعم لقطاع الدراسات العليا والبحوث فى تنظيم المؤتمرات وايضا حضور شباب الباحثين للمؤتمرات وأكد على ان هذا المؤتمر انما يهدف الى تشجيع التعاون العلمى بين كليات قطاع العلوم الاساسية والهندسية بما يخدم المجتمع وكذلك مناقشة احدث التطورات فى مجال الابحاث العلمية لكليات العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات.

واشار الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر ان هذا المؤتمر تشارك فيه ثلاث كليات وهى كلية العلوم بعدد (40) بحث وكلية الهندسة بعدد (9) ابحاث وكلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر بعدد بحث واحد ليصبح إجمالي الابحاث المقدمة فى المؤتمر( 50) بحث تقدم عرضاً لبعض المشاكل وتقدم الحلول والمقترحات لها سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.