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ازدياد حالات انتحار الأكراد فى سجون تركيا احتجاجا على شروط اعتقال أوجلان

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:50 م
ازدياد حالات انتحار الأكراد فى سجون تركيا احتجاجا على شروط اعتقال أوجلان عبد الله أوجلان
أنقرة (أ ش أ)
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أعلن حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد فى تركيا اليوم الثلاثاء، أن حالات انتحار الأكراد فى السجون التركية ازدادت، بعد انتحار ناشطة كردية احتجاجا على شروط اعتقال عبد الله أوجلان الزعيم التاريخى للمتمردين الأكراد.

ونقلت قناة "سكاى نيوزعربية" عن نائبة حزب الشعوب الديمقراطى فى مردين توما تشيليك قولها "انتحار ميديا تشينار هو رابع حالة انتحار فى السجون التركية".

وكانت تشينار متهمة لصلاتها مع حزب العمال الذى تصنفه تركيا منظمة "إرهابية"، حيث اعتقلتها السلطات فى سجن فان "شرق"، ثم نقلتها إلى ماردين "جنوب شرق" لجلسة محاكمتها، حيث انتحرت، وقد انتحر أوغور سكار، وزلكوف غيزين، وأيتن باشات ؛بعد أن بدأت فى الثامن من نوفمبر الماضى النائبة الكردية ليلى غوفين إضرابا عن الطعام، وانضم أكثر من 170 شخصا إلى غوفين فى إضرابها عن الطعام؛ للمطالبة بتخفيف شروط اعتقال أوجلان.

 


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