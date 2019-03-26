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ارتفاع عدد ضحايا السيول فى إيران إلى 19 قتيلا و105 مصابين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:59 ص
ارتفاع عدد ضحايا السيول فى إيران إلى 19 قتيلا و105 مصابين سيول إيران
طهران (أ ش أ)
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أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانى سعيد نمكى ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات التى ضربت مدينة شيراز جنوب غربى إيران، اليوم الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و105 مصابين.

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية عن نمكى قوله، خلال اجتماع لجنة الأزمة فى محافظة شيراز فجر الثلاثاء، إن عدد الضحايا فى حادثة السيول فى مدينة شيراز ارتفع إلى 19 شخصا .. مشيرا إلى أنه ما زال هناك 20 مصابا فى المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.

يذكر أن السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى اجتاحت مدينة شيراز أمس الاثنين، خاصة المدخل الشمالى (دروازه قرآن) جرفت معها نحو 200 سيارة فى طريقها مما أدى إلى اصطدام وانقلاب وتحطم العديد منها.

 


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