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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 11قطاع

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:44 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 11قطاع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% رابحا عدد 8.74 نقطة ليصل إلى مستوى 8675.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.12% خاسرا عدد 4.44 نقطة ليصل إلى مستوى 3600.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 53.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 66 شركة، فيما تراجعت 94 شركة.

وارتفع 11 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.53%، تلاه قطاعى تجزئة الأغذية والأدوية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.23%.


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