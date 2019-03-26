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إنفوجراف.. الحكومة تنفى 10 شائعات انتشرت فى 8 أيام

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:20 م
إنفوجراف.. الحكومة تنفى 10 شائعات انتشرت فى 8 أيام انفوجراف الحكومة
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 10 شائعات انتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 19-26 مارس الجارى .

حقائق وشائعات (10)

وتضمنت الشائعات إصابة جميع المساحات المزروعة بمحصول القمح بفطر الصدأ الأصفر، وإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتوجيه أموالها لصرف علاوات لأصحاب المعاشات، وإلغاء جميع الانتدابات بالجهاز الإدارى للدولة بداية من إبريل القادم، وخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، ودفع رسوم للمستشفيات الخاصة مقابل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وتطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء بداية من العام المقبل، وتداول صور عن وجود إهمال جسيم بالمستشفى الميري بالإسكندرية، واتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر، ومنع دخول سيارات البضائع والمواد الغذائية إلى محافظة شمال سيناء وهدم استاد بورسعيد.

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