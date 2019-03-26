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"إزاى تتعامل صح بكروت الائتمان" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:00 ص
"إزاى تتعامل صح بكروت الائتمان" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان
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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "كيفية التعامل بطريقة صحيحة مع كروت الائتمان"، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال البنوك والاقتصاد.

 

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية همسة إمام، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

 

 


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أخبار الاقتصاد

أحمد يعقوب

برنامج بنكنوت

كروت الائتمان

اليوم السابع بلس




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