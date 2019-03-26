إحباط محاولة تهريب 3 ملايين كبسولة منشطات وتخسيس محظور دخولها للبلاد

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى ضبط 176 طرد بداخلها ثلاثة ملايين ومائتان ثمانية وثلاثون ألف ومائة وستة عشر كبسولة منشط ومكمل غذائي وتخسيس مختلفة الأنواع مدون عليها صناعة بعض الدول الأجنبية، (غير واردة بالمستندات ومحظور داخولها للبلاد) .

ومن خلال الفحص تبين محاولة تهريبها داخل حاوية مشمولها (قطع غيار معدات ثقيلة) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء الإسكندرية عبر ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات الكائنة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.