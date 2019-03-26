video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة 4 أشخاص للمفتى وتأجيل محاكمة 3 آخرين لسرقتهم مواطنا وقتله بالشرقية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:09 م
إحالة 4 أشخاص للمفتى وتأجيل محاكمة 3 آخرين لسرقتهم مواطنا وقتله بالشرقية إعدام
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق 4 أشخاص لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي في القضية، كما حددت المحكمة جلسة 22 مايو المقبل للنطق بالحكم في القضية، وللحكم علي المتهمين الخامس والسادس والسابع في ذات اليوم، لسرقتهم مواطنا وقتله بالشرقية .
 
صدر القرار، برئاسة المستشار علي موسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي.
 
تعود أحداث القضية رقم 16290 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة الحسينية، ليوم 17 أغسطس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد وصول" محمد ع ت"  مزارع، وتبين من التحريات التي قام بها النقيب محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، قيام كل من " السيد س م ع" 25 سنة فلاح، و" محمد ع ك" 18 سنة طالب، و" حمدي م ع ع" 25 سنة فلاح، و" عبد الحميد ح س" 21 سنة فلاح ، و" ماهر ع ي" 21 سنة فلاح، و" عصام ال س" 21 سنة فلاح، و" أبوزيد م إ" 22 سنة ميكانيكي، جميعهم مقيمين منشية أبوعمر والدقهلية، بارتكاب الواقعة، واعتراض طريق المجني عليه أثناء قيادته دراجة بخارية لسرقتها وعندما قاومهم قاموا بقتله وتم إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإعدام شنقا للمتهم بقتل تاجر العاشر من رمضان فى الشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

جنايات الزقازيق

الحسينية

سرقة

فضيلة المفتي




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة