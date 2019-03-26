أوبر مصر: سندخل فى مناقشات مع الحكومة بشأن استحوذنا على كريم

كتبت هبة السيد

قال مسؤول بشركة أوبر مصر، بشأن توصل الشركة لاتفاق للاستحواذ على شركة كريم إنها ستبحث هذا الأمر مع الحكومات التى تعمل بها الشركتان، حيث من المتوقع إتمام الصفقة فى عام 2020.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم الإعلان عن توصل الشركتين لاتفاق بشأن عملية الاستحواذ، ولكن إتمام الأمر نهائيا سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل لذا فإننا سنعمل طوال تلك الفترة على مناقشة هذا الأمر مع المسؤولين المعنيين فى البلاد التى تعمل بها الشركتان.

كان جهاز حماية المنافسة، قد أعلن إنه وضع محددات لعملية اندماج شركتي أوبر وكريم فى أكتوبر الماضى، وإنه في حال مخالفتهما لتلك المحددات فإن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير تصل إلى فرض غرامات مالية تصل إلى نصف مليار جنيه على كل طرف.

وأضاف الجهاز، أنه أصدر عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة وكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج إثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم.

وأوضح أنه على الشركتين إخطار الجهاز قبل تنفيذ أي اتفاق، ثم يحدد الجهاز ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.

ويلزم الجهاز بتعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.

وذكر الجهاز فى البيان الصادر فى أكتوبر الماضى أنه "في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا".