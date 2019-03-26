أحدث صيحة.. الجمعية العامة لـ"العربية للأسمنت" على طريقة المصايف

كتب هانى الحوتى

ميزة هامة لطرح الشركات بالبورصة، هى تحقيق "الرقابة الشعبية" من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على أداء تلك الشركات، مما يحد من وجود فرص الفساد أو تقليل إهدار الموارد من خلال محاسبة المساهمين مجلس الإدارة خلال الجمعيات العامة، ولكن كيف يتحقق ذلك فى ظل تعمد بعض مجالس إدرات الشركات الدعوة إلى الجمعيات حسب ما ينص عليه القانون، ولكن "تطفيش" المساهمين من المشاركة عبر الدعوة لعقد الجمعية فى أماكن وتوقيتات غير مناسبة ضاربين بأبسط قواعد الحوكمة عرض الحائط.

وتشترط قواعد الحوكمة على ضرورة حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد ومكان انعقادها، بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور، كما تشترط أيضا أن يكون كل ما هو معروض فى جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحوبا بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه، بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم، ويجب أن يكون القصد من تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.

ورغم تلك الإجراءات الواضحة، تتلاعب بعض الشركات ومنها الشركة العربية للأسمنت-التى تتفاخر دائما أنها تلتزم بالقوانين واللوائح- فى إجراءات الدعوة للجمعية العامة، إذ حددت غدا الأربعاء موعدا للاجتماع فى الساعة السابعة صباحا بمقر مصنع الشركة فى طريق القطامية-العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس، لتضع المساهمين أمام حلين إما المبيت أمام المصنع فى انتظار الاجتماع أو الاستيقاظ فجرا والتحرك للذهاب للسخنة، على طريقة مصايف اليوم الواحد.

وفى ظل الظروف الجوية المتقلبة خلال الأيام الحالية، ومع مواعيد الجمعية العامة الغريبة قد لا يذهب عدد كبير من المساهمين للاجتماع، وهو ما يمكن مجلس الإدارة من تمرير أى قرارات تناسبه، خاصة وأنه من الصعب حضور ممثلين من الهيئات الرقابية، الاجتماع لنفس الظروف السابقة، أو أن تتحمل الشركة مصاريف إقامة المساهمين فى إحدى المنتجعات الفاخرة بالسخنة وتضيفها إلى فاتورة التنقلات والتى تقدر بملايين.

أخيرا.. يحاول الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ توليه إعادة هيبة الهيئة بقرارات حاسمة مع كافة المستثمرين دون استثناء أو محاباة، ولذا ينتظر أن يصدر قرارات للتصدى لهذه التجاوزات خاصة وأنه يعد حاليا أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالى غير المصرفى.

وتعقد الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت، غدا الأربعاء، للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018، وتقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن ذات العام، المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وقواعد الحوكمة، والمصادقة على القوائم المالية للشركة، واعتماد تقرير لجنة المراجعة، وإخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.