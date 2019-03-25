9 شروط لحصول الخريج بشمال سيناء على قطعة أرض.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

حددت محافظة شمال سيناء، 9 شروط لتقدم الخريجين للحصول على قطعة ارض المقرر بدء طرحها الشهر المقبل، وتبلغ مساحتها 2500 فدان، ضمن مشروع تنمية سيناء فى نطاق مركز مدينة بئر العبد، بنظام القرعة العلنية.

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء هذه الشروط وهى :

1 - ثمن الفدان 25000 جنيه دون البنية الأساسية الداخلية.

2 - الأراضى مستصلحة ومقسمة إلى قطع كل قطعة بمساحة 5 أفدنة.

3 - على المتقدم أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية دون غيرها ومن أبوين مصريين.

4 - ثمن كراسة الشروط 50 جنيها.

5 - يقدم طلب الانتفاع على النموذج المرفق بكراسة الشروط.

6 - يسدد تأمين قدره 10% من الثمن لإجمالي المساحة عند بدء القرعة نقدا أو بشيك مصرفي.

7 - يستكمل مقدم الثمن إلى 20% خلال 20 يوما من تاريخ إخطاره باعتماد نتيجة القرعة.

8 - تباع كراسات الشروط وتقديم الطلبات طبقا للجدول الزمني المرفق بالكراسة.

9 - تقدم الطلبات من الفترة 6/6/2019 وحتى 5/7/2019، ويعد الإعلان مكملا لكراسة الشروط.