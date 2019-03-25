25 يونيو.. الحكم على 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 25 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.

وصدر القرار بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.

وجهت النيابة للمتهمين "وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود"، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونياً.