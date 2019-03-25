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برعاية أكاديمية البحث العلمى..

"100 عام تحت سماء واحدة" ندوة للجنة الوطنية للفلك والفضاء الأربعاء القادم

الإثنين، 25 مارس 2019 02:00 ص
"100 عام تحت سماء واحدة" ندوة للجنة الوطنية للفلك والفضاء الأربعاء القادم محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي
كتب محمود راغب
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تنظم اللجنة الوطنية للفلك والفضاء، الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "100 عام تحت سماء واحدة" ، وذلك بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث، وذلك تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي ، وبمناسبة شهر العلم (مارس 2019) ، وبمناسبة مرور مائة عام على انشاء الاتحاد الدولي الفلكي .

وستشهد الندوة مشاركة كل من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتورة سمية سعد الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور عصام الغمرى الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، والدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

ومن المقرر أن تتناول الندوة عدد من المحاور بينها تأثير البيئة الفضائية والتحديات المستقبيلة، وتاريخ أضخم تليسكوب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات المستقبلية يلقيها الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

 

 

 


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