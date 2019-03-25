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10 معلومات لا تعرفها عن القطع الموفرة للمياه.. تعرف عليها

الإثنين، 25 مارس 2019 01:00 ص
10 معلومات لا تعرفها عن القطع الموفرة للمياه.. تعرف عليها الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكدت وزارة الموارد المائية والرى سيتم تعميم تركيب القطع الموفرة للمياه على مستوى كافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية  من أجل الحفاظ على نقطة المياه من الهدر والإسراف وترشيد استخدامها والإستفادة الكاملة منها في تلبية متطلبات التنمية المستدامة على المستوى القومي .

وتناشد الوزارة كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة وجموع المواطنين للمضي قدما في تركيب تلك القطع الموفرة والمشاركة في الحفاظ على ثروتنا المائية حيث أن هذه القطع  متواجدة بالأسواق وفي متناول الجميع وتسهم في توفير المياه بنحو 75% والحد من قيمة فاتورة الإستهلاك الشهري للمياه.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن القطع الموفرة للمياه:

1- توفير يصل إلي 75% بدون التأثير علي كفاءة الاستخدام للمياه.

2- أحدث تكنولوجيا لتوفير المياه بأيد مصرية.

3- يناسب الاستخدام في المنازل والفنادق والجهات الحكومية ودور العبادة.

4- يناسب جميع أنواع خلاطات وحنفيات المياه.

5- سهل الفك والتركيب.

6- يوفر من 16 لتر مياه 3.5 لتر للحنفيات العادية.

7- يوفر من 24 لتر مياه الي 9 لتر للدش.

8- يوفر 16 لتر مياه الي 6 لتر لحوض المطبخ.

9- يوفر من 16 لتر مياه الي 6 لتر لشطاف الحمام.

10- يوفر من 12 لتر مياه الي 3 لتر لحوض الحمام.

 


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