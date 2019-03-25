وفد الجامعة العربية يصل تونس استعدادا لبدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

وصل وفد جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين إلى تونس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية والتي تنطلق غدا الثلاثاء، باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية بعد غد الموافق 27 مارس.

وسيتم عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس الموافق 28 مارس ثم اجتماع وزراء الخارجية الجمعة الموافق 29 مارس.

ويوم السبت 30 مارس سيكون مخصصاً لاستقبال القادة على أن تعقد القمة يوم الأحد 31 مارس 2019.

ويتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعا وملفا، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان، التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية، التدخل التركي في شمال العراق، الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومي العربى ومكافحة الإرهاب.

كما تناقش القمة بنداً يتعلق بالنازحين في الدول العربية وخاصة العراقيين وتم إدارجه بناء على طلب العراق، مشيرا إلى أنه أثناء الاجتماعات التحضيرية سيتم استحداث بنود أخرى.

ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العديد من القضايا منها متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية في بيروت.

فيما يقدم الأمين العام للقادة العرب تقريراً حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة في الظهران من وقت إنعقادها حتى موعد قمة تونس.