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وزير دفاع الصين يؤكد للسيسى حرص بكين على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر

الإثنين، 25 مارس 2019 04:04 م
وزير دفاع الصين يؤكد للسيسى حرص بكين على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر الرئيس السيسي يستقبل وزير دفاع جمهورية الصين
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول وي فنج هه وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الصيني بالقاهرة.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدفاع الصيني نقل للرئيس تحيات الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر على مختلف الأصعدة، ومشيراً إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للرئيس ولمصر فى ظل دورها المحورى كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر بقيادة الرئيس في مجال الأمن والاستقرار وكذلك الإصلاح الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

السيد الرئيس يستقبل وزير الدفاع الصين
 

ورحب الرئيس السيسي بوزير الدفاع الصيني، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس شي جين بينج، مشيراً  إلى ما تحظي به التجربة التنموية الصينية تحت قيادة الرئيس الصيني من تقدير كبير لدى مصر.

 

و أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الممتد منذ عقود بين البلدين، مشيداً بما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية مؤخراً وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أوضح الرئيس دعم مصر لمبادرة الصين "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أنها تتكامل مع جهود مصر التنموية وجذب الاستثمار، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية وفى مقدمتها محور تنمية قناة السويس الذى يتضمن إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عما قامت به مصر من طفرة في مجال إنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذا شبكة الطرق، وازدواج الخط الملاحي لقناة السويس، وهى مشروعات في مجملها تعمل على سرعة وتسهيل حركة التجارة.

 

وتطرق اللقاء إلى التعاون الثنائي بين الجانبين على الصعيد الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة في ضوء ما يتوفر لدي الجانبين من خبرات يمكن تعظيم استغلالها لتطوير قدراتهما في تلك المجالات.


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