وزير الكهرباء: رئيسا الوزراء السابق والحالى يستخدمان عدادات مسبوقة الدفع

كتب هانى الحوتى

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توصيل أغلب الوزراء عدادات كهربائية مسبوقة الدفع، قائلا رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل طلب تركيب عدادات جديدة، وتم تركيبها مسبوقة الدفع، ونفس الأمر طلب الدكتور مصطفى مدبولى خلال توليه حقيبة وزارة الإسكان، طلب عداد جديد أيضا مسبوق الدفع".

وقال شاكر، ردا على أسئلة رجال الأعمال، خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، حول جهود وزارة الكهرباء للتصدى لسرقة التيار، إن الوزارة تواجه مشكلة فى عدم دقة قراءة العدادات أو تأخر قراءتها أو سرقة التيار، مضيفا أن الحل هو قياس الاستهلاك أوتوماتيكيا، ولذا ركبنا عدادات مسبوقة الدفع بلغ حاليا 7.3 مليون عداد، وهناك خطة لتوصيل كافة المنازل بتلك العدادات البالغ عددها حاليا 30 مليون عداد خلال 5 سنوات، كما سيتم تركيب عدادات ذكية على المحولات التى تغذى المنازل، لتبين الفارق بين ما يتم إنتاجه وما تم استهلاكه، وحال وجود فارق كبير يزيد عن فاقد التوزيع سيتم توجيه حملة أمنية لمعرفة سارقى التيار ومحاسبتهم.