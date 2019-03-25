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وزير الرى: تكثيف حملات إزالة التعديات على النيل والمتابعة بالأقمار الصناعية

الإثنين، 25 مارس 2019 05:44 ص
وزير الرى: تكثيف حملات إزالة التعديات على النيل والمتابعة بالأقمار الصناعية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والر
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم تكليف قطاعى حماية النيل والتخطيط، بمتابعة التعديات على النهر باستخدام صور الأقمار الصناعية وتكثيف حملات الإزالة خلال الفترة القادمة.

وكشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه تم إزالة 45 ألف و 203 حالة تعدى علي النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 50 ألف و 109 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


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