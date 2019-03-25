وزير التعليم: لن يتم إجراء امتحانات عبر التابلت إلا بعد توافر التقنية 100%

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم إنه بداية من اليوم وبعد الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على أنه لن يتم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجيا بنسبة 100% وخلال الـ 10 أيام القادمة التى تحتوى على امتحانات الصف الأول الثانوى سيتم وضع الأسئلة علي موقع الوزارة، وعلى الطلاب الدخول للموقع وتحميل الأسئلة للتدريب عليها فقط دون درجات، مضيفا: "مش هنخلي ولادنا يتكبدوا باقى التجربة خلال الامتحانات المقرر إجراؤها خلال الـ 10 أيام".

وأضاف لدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن امتحان أمس واليوم كان الهدف منه أولا اختبار السيستم التكنولوجي، واختبار أنفسنا بالتجربة الجديدة، موضحا أنه فيما يتعلق بالاختبار التكنولوجي فإنه تم وضع أيديهم على نقاط الضعف.

وأكد شوقى أن نجاح نظام التعليم الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا، ولكنه مرتبط بطريقة التقييم والتصحيح.































