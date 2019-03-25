وزير التعليم الإيطالى يكرم الطفل المصرى رامى.. ويعلق: كان رائعا

كتبت فاطمة شوقى

كرم وزير التعليم الإيطالى ماركو بوسيتى، الطفل المصرى رامى شحاتة، أثناء زيارته لمقاطعة كريما(كريمونا)، وذلك بعد أن أنقذ زملائه الطلاب الذين كانوا على متن الحافلة المختطفة على يد السائق.

ونشرت صحيفة "السويسداريو" الإيطالية، صورة لتكريم وزير التعليم الإيطالى للطفل رامى، وأيضا الطفل المغربى آدم حمامى، وقال "لقد كانوا رائعين" ، مضيفا "لقد أظهروا ليس فقط أنهم كانوا من طبقة موحدة ولكنهم فريق واحد، فقد واجهوا وضعا دراماتيكيا واحتفظوا بأعصابهم بشكل غير عادى، فأنهم يستحقون احترامنا وإعجابنا".

وسألهم وزير التعليم عن الفريق الإيطالى لكرة القدم الذين يفضلونه، وكان رد رامى وآدم، أنهم يفضلون انتر ميلان، واليوفينتوس، ولذلك قال بوسيتى إنه سيطالب رؤساء فرق كرة قدم إيطالية لضم هؤلاء الشباب، وذلك كجائزة لهم لما فعلوه من عمل بطولى، وقال "لا اعتقد أنهم سيرفضوا ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن قاضى التحقيقات الأولية توماسو بيرنا، قرر حبس السائق الذى اختطف الحافلة والتى كان على متنها 51 تلميذا وأضرم النار فيها، احتياطيا بتهمة الاختطاف والتخطيط للحادث لأغراض إرهابية.

ووفقا للقاضى، أراد السائق وهو سنغالى الأصل الاعتراض أو على الأقل فرض شروط على سياسات الهجرة التى تتبناها الحكومة الإيطالية.