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وزير التربية والتعليم: امتحانا أمس واليوم هدفهما اختبار "السيستم"

الإثنين، 25 مارس 2019 06:27 م
وزير التربية والتعليم: امتحانا أمس واليوم هدفهما اختبار "السيستم" الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم
كتبت هند مختار
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء استعرض وناقش نظام التقييم الجديد فى الثانوية العامة وإدارة التطوير.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن امتحانى أمس واليوم كان لاختبار النظام "السيستم"، مضيفا "أطالب الطلاب بالاهتمام بالتدريب بالتجربة الجديدة خاصة وأن نجاح النظام أو فشله ليس مرتبطا بسقوط التكنولوجيا".

وقال وزير التربية والتعليم إن استخدام التكنولوجيا فى الامتحانات يهدف لمنع الغش فى الامتحانات.

 


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