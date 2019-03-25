video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو.. صور

الإثنين، 25 مارس 2019 12:35 م
وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو.. صور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وهولين زاو رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات
كتبت هبة السيد - تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق

وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهولين زاو رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات، صباح اليوم الاثنين، اتفاقية استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر القادم.

وتتمتع مصر بمكانة متميزة ومرموقة داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، حيث تعد من الدول المؤسسة للاتحاد، وكذلك من الدول التى يعتمد عليها سكرتارية الاتحاد لقيادة الصف الإفريقي في المحافل الدولية وللدفاع عن مصالحها، وينظم الحدث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ويأتى انعقاد المؤتمر فى مصر، وسط ملفات هامة منها تحديد المعايير النموذجية القياسية للجيل الخامس، ومنها جزء متعلق بتقنيات الراديو ومعايير الهواتف الذكية والأجهزة التقنية أيضا التى تعمل عبر هذه التقنية والترددات والمحطات اللازمة للخدمة وذلك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (1)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (2)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (3)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (4)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (5)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (6)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (7)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (8)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (9)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (10)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (11)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (12)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (13)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (14)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (15)
 

 

وزير الاتصالات وهولين زاو يوقعان عقد استضافة مصر للمؤتمر العالمى لاتصالات الراديو (16)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمرو طلعت يلتقى بوزير الاقتصاد الرقمى بكوت ديفوار ويبحث مع شركات عالمية زيادة الاستثمار

اتصالات الراديو

المؤتمر العالمى

شرم الشيخ

هولين زاو

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة