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الإثنين، 25 مارس 2019 12:30 م
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وزير الإنتاج الحربى: البحث العلمى فى مصر يفوق دول كبيرة

الإثنين، 25 مارس 2019 12:05 م
وزير الإنتاج الحربى: البحث العلمى فى مصر يفوق دول كبيرة اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى
وائل ربيعى
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قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن البحث العلمى بدون تنفيذ على أرض الواقع "مالوش فايدة للمجتمع"، موضحا أن البحث العلمى فى مصر يتفوق على دول كبيرة حول العالم، لكنه يحتاج للتطبيق وذلك تم من خلال التعاون بين الإنتاج الحربى والتعليم العالى.
 
وأضاف العصار، خلال كلمته فى حفل ختام المرحلة الأولى من التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا لتعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة الالكترونيات، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الإلكترونيات هى أساس التقدم العلمى حول العالم، وأن مصر بها عقول ومؤسسات صناعية تستطيع الإنتاج لها، قائلا: "عاوزين ننضم لقصص النجاح فى البلد".
 
 

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