وزير الآثار:الوكالة الأمريكية قدمت 100مليون دولار للحفاظ على الإرث الحضارى

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شريك هام فى حماية الإرث الحضارى والثقافى لمصر، وللحفاظ على التراث الفريد الذى تملكه البشرية وليس مصر فقط، موضحا أن الوكالة شاركت فى 40 مشروعا من خلال تمويل مبلغ يقدر بقيمة 100 مليون دولار، على مدار 25 عاما، فى عدة مناطق أثرية أهمها فى محافظة الجيزة ومعبد إدفو ومعبد الكرنك.

وأوضح وزير الآثار، خلال افتتاح مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، اليوم الاثنين، أن الوكالة الأمريكية شاركت فى بمبلغ ربع مليار جنيه لسحب المياه الجوفية من معبد كوم أمبو ومنطقة كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن تكلفة مشروع سحب المياه الجوفية فى كوم أمبو تكلفت 8.8 مليون دولا، قائلا تمكنا خلال عملنا بالمشروع من العثور على اكتشافات عديدة، والتى سيتم عرضها بالعديد من المتاحف أهمها المتحف المصرى.

واختتم الوزير حديثه بالشكر للشعب الأمريكى، الذى دعم تلك المشروعات فى مصر، للحفاظ عليها للبشرية كافة وليس للشعب المصرى فقط.