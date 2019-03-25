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وزارة السياحة تختار 36 ألف مواطن لأداء فريضة الحج فى قرعة علنية الأربعاء

الإثنين، 25 مارس 2019 11:00 م
وزارة السياحة تختار 36 ألف مواطن لأداء فريضة الحج فى قرعة علنية الأربعاء رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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تستعد وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة لإجراءات القرعة العلنية للحج السياحى للعام 1440هـ، يوم الأربعاء المقبل، لاختيار 36 ألف شخص لأداء الفريضة من 150 ألف متقدم تقريبا، وبعد الإعلان عن الفائزين يبدأ من لم يحالفهم الحظ استرداد مبالغ جدية الحجز التى تم دفعها خلال التقديم بعد 30 يوما.

وقال علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة: إن ضوابط الحج لهذا الموسم والتى أقرتها وزارة السياحة تؤكد على إمكانية استرداد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحالفه الفوز بالقرعة، بعد شهر من تاريخ إعلان النتيجة، مشيرًا أنه سوف يتم فتح باب الكيانات بين الشركات لجميع المستويات معًا، بدءا من الخميس وحتى حتى يوم 4 إبريل المقبل.

وقال الغمرى: إن ضوابط الحج السياحى تتضمن قائمة انتظار لكل شركة سياحية، وتشتمل على أسماء الحجاج بالترتيب التنازلى ليتم إجراء القرعة، والاستقرار على الأعداد النهائية لاستكمال العدد المحدد لكل شركة.

وأضاف علاء الغمرى، أن الحج الاقتصادى والبرى يتميزان بأن أسعارهم منخفضة، وذات جودة عالية، وخدمات جيدة، وقد تم تخصيص 24 ألف تأشيرة، أى 70% من تأشيرات الحج السياحى للمستوى الاقتصادى، لافتًا أنه وضعت ضوابط تتضمن خدمات مميزة للحج البرى والاقتصادى طول فترة أداء مشاعر الحج، وإلى عودة الحجاج لأرض الوطن.


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