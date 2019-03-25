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نيويورك تايمز: نتائج تحقيق مولر تدعم ترامب فى معاركه القادمة وحملة 2020

الإثنين، 25 مارس 2019 10:09 ص
نيويورك تايمز: نتائج تحقيق مولر تدعم ترامب فى معاركه القادمة وحملة 2020 روبرت مولر وترامب
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن نهاية تحقيق روبرت مولر، المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الامريكية 2016، تدعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى معارك قادمة، بما فى ذلك حملته لفترة رئاسية ثانية فى 2020.

وفى تقرير، اليوم الإثنين، تعليقا على إعلان المدعى العام ويليان بار أن تحقيق مولر خلص إلى أنه لا وجود لأى أدلة على تواطؤ أو تنسيق من الرئيس ترامب أو أيا من دائرته وحملته مع روسيا خلال حملة 2016، وقالت الصحيفة إن بالنسبة لترامب فربما كان ذلك هو أفضل يوم فى ولايته حتى الآن.

وتضيف إن أحلك وأكبر سحابة معلقة على رئاسته تم إزاحتها، الأحد، بعد صدور استنتاجات المحصص الخاص، والتى قوضت خطر العزل ومنحت ترامب دفعة قوية للأشهر الـ 22 الأخيرة من ولايته.

وذكر مولر في تقريره أن القراصنة المرتبطين بالسلطات الروسية تمكنوا من اختراق أجهزة الكمبيوتر ورسائل البريد الإلكترونى للديمقراطيين خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016.

 

 


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دونالد ترامب

انتخابات 2020

التدخل الروسى

الكونجرس




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