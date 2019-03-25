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نيوزيلندا تعلن إجراء "تحقيق قضائى وطنى مستقل" بمجزرة المسجدين

الإثنين، 25 مارس 2019 08:49 ص
نيوزيلندا تعلن إجراء "تحقيق قضائى وطنى مستقل" بمجزرة المسجدين رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
أ ش أ
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أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الإثنين، بإجراء تحقيق قضائي وطني مستقل في المجزرة التي استهدفت مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش في 15 مارس الجارى.

وقالت أرديرن - في تصريحات في البرلمان في العاصمة ولنجتون ، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين - "من المهمّ أن لا يُترك أى تفصيل من دون تمحيصه لمعرفة كيف حصل هذا العمل الإرهابى وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه"، مضيفة أنها تريد أن تعرف كيف تمكن مسلح واحد من قتل 50 شخصا.

وكشفت أنه سيتم تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في القضية، مضيفة أن هذا هو الرد الملائم على هذا الهجوم. 
واللجان الملكية تكون مستقلة وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى .

وأشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى أن التحقيق لن يستثنى أى مؤسسة، حيث سيشمل كذلك أجهزة الاستخبارات والشرطة.

يذكر أنه قبل أسبوعين، اقتحم متطرف يميني مسجدين على التوالي، خلال صلاة الجمعة، وشرع في إطلاق النار على المصلين بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

ويتم حاليا احتجاز منفذ الهجوم، الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، تحت إجراءات أمنية مشددة، وذلك في سجن باريموريمو بمدينة أوكلاند.


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