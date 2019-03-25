ننشر ضوابط التقدم للمشاركة بأعمال لجان النظام والمراقبة للشهادات الأزهرية

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم للمشاركة في لجان النظام والمراقبة للشهادات العامة الأزهرية (الثانوية - القراءات – البعوث) للعام الدراسي 2018/2019 على أن يتم الاختيار عن طريق القرعة الإلكترونية وفقا للقواعد والنسب المنصوص عليها بالضوابط الآتية:

أولا: يتم اختيار الأعضاء وفقا للضوابط والنسب التالية:

يتم اختيار الأعضاء عن طريق إجراء قرعة إلكترونية للمتقدمين بنسبة (50%) من الأعضاء الذين لم يسبق لهم المشاركة في لجان النظام والمراقبة للشهادات العامة من قبل.

تخصيص نسبة (50%) الأخرى من الأعضاء القدامى لذوي الخبرة بدون حد أقصى بسنوات الخبرة.

يتم اختيار نسبة (30%) احتياطي من الأعداد المطلوبة وبنفس النسب والمعدلات السابقة.

ثانيا: الضوابط العامة:

1 – أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

2 – عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة المتقدم للعمل بها للعام الدراسي 2018/2019.

3 – ألا يكون من المحالين للتقاعد قبل 31/8/2019م

4 – عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادة العامة واللجنة الإدارية.

5 – ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

6 – ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

7 – ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012م.

8 – ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

9 – ألا يكون المتقدم قد شارك في لجان النظام والمراقبة للشهادتين (الابتدائية – الإعدادية) لنفس العام الدراسي.

10 – ألا يكون من الإداريين العاملين بديوان المنطقة.

11 – ألا يكون مرشحًا رئيسًا للجنة امتحان في إحدى لجان الشهادات العامة (الثانوية – القراءات – البعوث).

12 – ألا يكون ممن سبق لهم الابتعاث للخارج أو الإعارة ولم يمر على عودته خمس سنوات.

13 – أن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات خدمة بالأزهر الشريف.

14 – ألا يكون مرشحا لبرنامج التأهيل التربوي في ذات المدة المقررة للندب.

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