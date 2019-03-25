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"نقابة العلميين": النقيب يؤجر المركز العلمى وفروعه لنفسه بـ400 جنيه حتى 2021

الإثنين، 25 مارس 2019 01:15 ص
"نقابة العلميين": النقيب يؤجر المركز العلمى وفروعه لنفسه بـ400 جنيه حتى 2021 الدكتور السيد عبدالستار المليجى النقيب العام
كتبت آية دعبس
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اتهم مجلس النقابة العامة للعلميين، الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب العام، والذى قرر شطب عضويته من مجلس النقابة، وإحالته للتحقيق، بالسيطرة على المركز العلمي للصيانة والتدريب، التابع لنقابة العلميين، وفروعه على مستوى الجمهورية بمبلغ 400 جنيه فقط، حيث يستأجرها النقيب لنفسه بدون علم أى فرد فى المجلس. 
 
وأضاف مجلس نقابة العلميين، فى بيان، أن المركز العلمى بالكامل يحقق عائدا بآلاف الجنيهات شهريا، وهى من حق العلميين ويأخذها نقيب العلميين المعزول، و يأجره لنفسه بمبلغ 400 جنيه شهريا دون علم أحد، والعقد سارى إلى سنة 2021. 
 
وأشار المجلس، إلى أنه تمكن من الحصول على نسخة من العقد الذى يثبت تأجيره للمركز لنفسه، حيث وقع على طرفى العقد، مرة بشخصه، وأخرى بصفته نقيب العلميين، و المبلغ 400 جنيه شهريا، يدفعها مقابل إيجار مركز العلميين بالكامل لنفسه. 
 
 
وأكد مجلس نقابة العلميين، أنه سيتخذ كلفة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي أموال النقابة.
 

وكان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد قرر إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، وإحالته للتحقيق، وإرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شئون النقابة، والأمين العام أيضا، ومنع النقيب من دخول مقرات النقابة.

واتخذ الدكتور السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين قرر شطب عضوية كلا من: الدكتور صلاح النادى الأمين العام، والجيولوجي محمد غريب وكيل ثانى النقابة، وإحالتهما للتحقيق بالنيابة العامة، لتسببهم فى إثارة الفوضى بالنقابة، والإعلان عن مجموعة من القرارات غير القانونية، ردا على قرار وقفه. 

 


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