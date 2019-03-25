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الإثنين، 25 مارس 2019 12:35 م
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نقابة الأطباء تطالب بتكثيف تأمين المنشآت الصحية والمستشفيات لوقف الاعتداءات

الإثنين، 25 مارس 2019 12:28 م
نقابة الأطباء تطالب بتكثيف تأمين المنشآت الصحية والمستشفيات لوقف الاعتداءات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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قال النقابة العامة للأطباء، إنها تابعت بكل أسف أحداث الاعتداء على معهد القلب، وتحطيم أجهزة طبية هامة، وباهظة الثمن وذلك عقب وفاة مريض جلطة قلبية أثناء تدخل علاجى لعمل قسطرة له، مشيرة إلى أن ذلك أمر وارد الحدوث كمضاعفات لمثل هذه الحالات المتأخرة. 
 
واستنكرت فى بيان، استمرار هذه التعديات على الأطقم الطبية بمختلف المستشفيات، مما يؤثر سلباً على علاج المرضى وتعطيل عمل المستشفيات واستعداد الأطباء للتدخل فى الحالات الحرجة والمتأخرة، مطالبة بمواجهة مثل هذه التعديات بإجراءات قوية وحاسمة تمنع تكرار هذه الجريمة أو التفكير فيها والإيقاف الفورى لكل ما يسبب الشحن العدائى ضد الأطباء. 
 
وطالبت النقابة تشديد الحراسة على المنشآت الصحية، وإيقاف التصالح فى قضايا الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، وسرعة إصدار قانون بتغليظ عقوبة الأعتداء على المستشفيات أو أفراد الطاقم الطبى أسوة بالدول التي تقاوم هذه الجريمة.
 
 

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