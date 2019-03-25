نشر خدمات مرورية بمحيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير بطريق النصر

كتب عبد الرحمن سيد

عينت الإدارة العامة للمرور ، الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بمحيط استاد القاهرة، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، والتى تشهد تنفيذ أعمال كشط ورصف، استعداداً لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى بطريق النصر من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس اتجاه واحد فقط، حيث بدأت الأعمال تمام الساعة (12,05) صباحاً حتى السادسة صباحاً ولمدة 8 أيام، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.