video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نشر خدمات مرورية بمحيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير بطريق النصر

الإثنين، 25 مارس 2019 08:55 ص
نشر خدمات مرورية بمحيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير بطريق النصر خدمات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عينت الإدارة العامة للمرور ، الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بمحيط استاد القاهرة، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، والتى تشهد تنفيذ أعمال كشط ورصف، استعداداً لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى بطريق النصر من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس اتجاه واحد فقط، حيث بدأت الأعمال تمام الساعة (12,05) صباحاً حتى السادسة صباحاً ولمدة 8 أيام، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوق على مهلك.. الرادار التقط 1788 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة

تعرف على وصايا المرور لقائدى السيارات أثناء السير فى الأمطار

"المرور" تتصدى لفوضى الموتوسيكلات وتضبط 812 مركبة مخالفة بالمحافظات

اخبار الحوادث

اخبار مصر

استاد القاهرة

طريق النصر




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة