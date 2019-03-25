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"ناسا" تعتزم إرسال طائرة مروحية إلى كوكب المريخ فى 2020

الإثنين، 25 مارس 2019 09:42 ص
"ناسا" تعتزم إرسال طائرة مروحية إلى كوكب المريخ فى 2020 كوكب المريخ
أ ش أ
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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنها تعتزم إرسال طائرة مروحية إلى كوكب المريخ فى مهمة لها العام القادم، لتكون ثالث أنواع المركبات التى تصل إلى الكوكب الأحمر.

وقالت ناسا - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) - إن " هذه المروحية عبارة عن طائرة روبوتية صغيرة ذاتية القيادة حيث ستخوض تجربة وإمكانية تحليق المواد أو الأجسام أو المركبات الأثقل من الهواء على كوكب المريخ".

أضافت أنه " فى حالة نجاح التجربة، فإنها ستكون أول حالة تحليق لجسم أثقل من الهواء فى أجواء المريخ"، مشيرة إلى أن هذه الطائرة ستتيح للعلماء استكشاف المناطق البعيدة عن المركبة الأم على سطح الكوكب الأحمر .

وكان المريخ قد استقبل فى مهمات سابقة مركبات هبوط ومركبات جوالة، وحاليا ينتظر ثالث أنواع المركبات "الطائرة المروحية".


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