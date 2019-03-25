"مياه المنوفية" تنظم ورش سباكة لتدريب السيدات على أعمال الصيانة البسيطة

المنوفية - محمود شاكر

واصلت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، لليوم الرابع على التوالي، الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه تحت شعار النقطة بتفرق عملها بقرية البتانون لتنفيذ أنشطة توعوية لترسيخ مبادئ الحفاظ على المياه كمورد هام وحيوي.

وتتضمن فاعليات اليوم تنفيذ ورش سباكة خفيفة للسيدات لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بالاضافة الى ندوات توعية بمختلف المدارس عن ترشيد المياه .

من جانبه، أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، على قيمة المياه في حياتنا، والحفاظ عليها ضرورة لتوفير المياه للأجيال القادمة، موضحاً أن الحملة تتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والجهود لتوعية المواطنين والجهات بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مثل تركيز خطبة الجمعة بالمساجد ولقاءات الأحد بالكنائس على أهمية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك، وتنفيذ ندوات توعوية بمراكز الشباب والمدارس، وتضمين الإذاعة المدرسية فقرات تستهدف رفع الوعى المائي لدى طلاب المدارس بجميع مدارس المحافظة وكذلك تنفيذ ورش سباكة خفيفة للسيدات .

ونظمت توعية المنوفية مع كنيسة السيدة العذراء مريم بالبتانون جزء من عظة الأحد، للحديث عن ضرورة الحفاظ على المياه من الإهدار تحت شعار "كل نقطة بتفرق" تزامنا مع انطلاق الأسبوع المائي داخل قرية البتانون بالمنوفية .

وتم التأكيد خلال العظة أن هناك تنسيق مع الشركة في مبادرة ترشيد استهلاك المياه ، من أجل توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نقطة المياه، مضيفا أن الكنائس تخصص جزء من العظة كل فترة بالقداسات من أجل التوعية بأهمية المياه والحفاظ عليها حيث أنها واجب دينى ووطنى وضرورة استخدام القطع الموفرة فى منازلنا لانها تقلل الاستهلاك وتقلل من حجم الفاتورة التى ندفعها شهريا .

يأتي هذا فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه والحملة القومية لترشيد استهلاك المياه التى اطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبمشاركة وزارة الإسكان، والري، والتربية والتعليم، والأوقاف، والبيئة، والثقافة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية