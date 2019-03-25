موجز 10مساء.. رئيس الوزراء: امتحانا الثانوى لن يؤثرا على الدرجات النهائية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة موقف تطبيق النظام الإلكتروني لإجراء امتحانات النظام الجديد للصف الأول الثانوي ، وكيفية التغلب على التحديات التي أظهرتها تجربة اليومين الماضيين، وذلك بحضورالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة موقف تطبيق النظام الإلكتروني لإجراء امتحانات النظام الجديد للصف الأول الثانوي ، وكيفية التغلب على التحديات التي أظهرتها تجربة اليومين الماضيين، وذلك بحضورالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

كشف اللواء أحمد ابراهيم ،مساعد وزيرالداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 ," أطباء " ، فى مقدمتها أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، والا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم.

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الإعلان الذى صدر اليوم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، مؤكداً أنه إعلان باطلٌ شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم إنه بداية من اليوم وبعد الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على أنه لن يتم إجراء الامتحانات عبر التابلت إلا بعد التأكد من توافر التقنية التكنولوجيا بنسبة 100% وخلال الـ 10 أيام القادمة التى تحتوى على امتحانات الصف الأول الثانوى سيتم وضع الأسئلة علي موقع الوزارة، وعلى الطلاب الدخول للموقع وتحميل الأسئلة للتدريب عليها فقط دون درجات، مضيفا: "مش هنخلي ولادنا يتكبدوا باقى التجربة خلال الامتحانات المقرر إجراؤها خلال الـ 10 أيام".

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ ازاء التطورات فى غزة ودعا كل الأطراف إلى التحلى بضبط النفس.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء استعرض وناقش نظام التقييم الجديد فى الثانوية العامة وإدارة التطوير.

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، مرسوما رئاسيا، يعترف بضم الجولان لسيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلية.