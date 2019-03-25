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موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. غدا أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الإثنين، 25 مارس 2019 01:03 م
موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. غدا أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 20 درجة امطار
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  توقعات الأرصاد بسقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية  وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
 

 
 
 
قضت الدائرة الثانية، برفض الاشتشكال المقام من محيى عبيد، بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 40765 لسنة 72 ق المتضمن صحة قرار عزله من منصبه كنقيب للصيادلة.
 

 
 
 
ظهر فى الفترة الأخيرة، أكثر من بطل مصرى، مخاطرا بحياته لإنقاذ حياة الآخرين، وكانوا طوق النجاة للكثيرين وقت الأزمات.
 

 
 
 
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف يرصد من خلاله تنامى حجم الاستثمار فى مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات الكلية "العامة والخاصة" قد ارتفع ليصل إلى 721.1 مليار جنيه عام 2017/2018، مقارنة بـ514.3 مليار جنيه عام 2016/2017، و392 مليار جنيه عام 2015/2016، و333.7 مليار جنيه عام 2014/2015، وأخيرا 265.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
 

 
 
 
بعد عامين من التحقيق، الذى جذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وسط تقارير وزخم كبير بين دوائر السياسية والإعلام الأمريكى، بشأن ما ستسفر عنه التحقيقات، سلم المحقق الخاص، روبرت مولر، المعنى بقضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأمريكية الرئاسية  2016، نتائج تحقيقه فى تقرير إلى وزارة العدل.
 

 
 
 
 

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