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مواطن يتبرع بأرض مساحتها 460 مترًا لإقامة محطة رفع صرف صحى بالغربية

الإثنين، 25 مارس 2019 11:36 ص
مواطن يتبرع بأرض مساحتها 460 مترًا لإقامة محطة رفع صرف صحى بالغربية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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وافق اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على قبول تبرع المواطن "محمود إبراهيم عيسى" بقطعة أرض مساحتها 460م2 بعزبة بطاح التابعة لقرية شبرانباص مركز قطور، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وذلك لإقامة محطة رفع للصرف الصحى، بعد موافقة وزير الزراعة على إستثنائها لكونها تقع خارج الحيز العمرانى.
 
يذكر أن، محافظ الغربية قد وجه فى جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2019 بمخاطبة وزير الزراعة، بإسثناء هذه الأرض لما تمثله من نفع عام لأهالى العزبة والأماكن المجاورة.
 
يأتى ذلك، فى إطار الحرص على سرعة الوصول بكافة الخدمات للعزب والأطراف، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 
و أكد محافظ الغربية، على أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات، مقدما الشكر  للمتبرع على عمله الخير والذي يعكس وعى المواطنين، وحرصهم على المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع.
 
 

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