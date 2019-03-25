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مقاتلات تركية تتحرش بمروحية رئيس وزراء اليونان خلال زيارته لجزيرة شرقى بحر إيجه

الإثنين، 25 مارس 2019 04:34 م
مقاتلات تركية تتحرش بمروحية رئيس وزراء اليونان خلال زيارته لجزيرة شرقى بحر إيجه رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس
كتب : أحمد جمعة
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قال رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس إن طائرات مقاتلة تركية تحرشت بمروحية كان يسافر على متنها خلال زيارة لجزيرة يونانية نائية للاحتفال بيوم الاستقلال.

وأوضح أليكسيس تسيبراس- بحسب موقع الحرة- أنه "تلقى ترحيبا" من طائرات مقاتلة تركية انتهكت المجال الجوى اليونانى خلال وصوله الاثنين لجزيرة أغاثونيسى الصغيرة شرقى بحر إيجه.

أجبرت الخطوة طيار المروحية على القيام بمناورات منخفضة حتى وصول طائرات مقاتلة يونانية لإبعاد الطائرات التركية، وفقا لتسيبراس.

ولطالما كانت العلاقات بين اليونان وتركيا متوترة، كما أن الدولتين منقسمتان حول عدد من القضايا، من بينها نزاعات إقليمية في بحر إيجه.

وعادة ما تشكو أثينا من انتهاك طائرات تركية مقاتلة لمجالها الجوى.

وشدد تسيبراس على أن اليونان ملتزمة بالحوار والتعاون مع تركيا لكن إذا لزم الأمر "سنقوم بما علمه لنا أجدادنا، سندافع عن بلادنا".


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