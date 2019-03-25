مصرع طفل وإصابة سيدتين فى حادث تصادم بالمنيا

فريق المحافظات

لقى اليوم طفل مصرعه وأصيبت والدته وسيدة أخرى، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق المنيا الدائرى.

كان اللواء مجدى عامر مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من العميد مجدى سالم مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق المنيا الدائرى.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع ماهر عاطف ماهر، طفل عمرة 3 أعوام، وأصيبت والدته وسيده أخرى كانوا فى طريق عودتهم لمسقط رأسهم بقرية القايات بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

تحرر محضر بالحادث وجرى نقل الجثة والمصابتين للمستشفى العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.