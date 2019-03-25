وقال المتحدث باسم حاكم إقليم "هيرات" جيلاني فرهاد - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن شخصا آخر قد أصيب في هذه الاشتباكات التي وقعت بمنطقة "شيندند".

وأضاف جيلاني أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الطفلان قد فقدا أرواحهما في إطلاق النار من قبل قوات الأمن أو من قبل حركة "طالبان".

يذكر أن هذه التطورات تأتي بعدما أمر الرئيس الأفغاني أشرف غاني بوضع قواعد صارمة للقوات الأفغانية لمنع وقوع خسائر بين المدنيين في عملياتها.