مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد

لقى منذ قليل، شخص مصرعه وأصيب شخصان، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة أسيوط بالكيلو 150 بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى محمد سيد أحمد يوسف 33 سنة، وإصابة كل من أحمد إبراهيم عبد الله بركات 39 سنة، وشقيقه محمد إبراهيم 53 سنة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة أسيوط.

تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.