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مرشح رئاسى فى أوكرانيا ينظم مسابقة لاختيار زوجته من بين 300 سيدة

الإثنين، 25 مارس 2019 11:31 ص
مرشح رئاسى فى أوكرانيا ينظم مسابقة لاختيار زوجته من بين 300 سيدة إيهور شيفشينكو
كتبت ريم عبد الحميد
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يبدو أن سباق الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا هذا العام يصر على لفت أنظار العالم بطريقة غير تقليدية، فبعد الاهتمام الكبير الذى حظى به المرشح المتقدم فى استطلاعات الرأى فلودمير زيلينسكى لأنه كان بطل مسلسل كوميدى لعب فيه دور مدرس ترشح للرئاسة وفاز، فأن مرشحا آخر يلفت الأنظار بطريقة مبتكرة.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فأن المرشح إيهور شيفشينكو حول حملته إلى عرض للمواعدة بعنوان "هل تريدين أن تصبحى زوجة لرئيس".

وهو يعنى ما يقوله، فالمرشح البالغ من العمر 48 عاما والذى يحمل الدكتوراه من جامعة منيسوتا، يخطط لاختيار زوجة له من بين 300 امرأة تقدمن بطلبات إلكترونية لنيل هذا الشرف.

وتم تصوير العملية بأكملها فى مقاطع مدتها 12 دقيقة. وقام المرشح بنشر "تريلر" على فيس بوك ويوتيوب، ويخطط فريقه السياسى لبث الحلقات الأولى كاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع والاستمرار بعد الانتخابات المقررة يوم الأحد.

وسيتم اختيار ما بين 10 إلى 15 امرأة فى القائمة النهائية على أن تجرى مناظرات بين المتنافسات. ومن تصل للمرحلة الأخير ستتنافس على الفوز بإعجاب شيفشينكو فى مواعيد فردية.

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات الرئاسية بأوكرانيا فى 31 مارس الجارى، ومن أبرز المتنافسين فيها رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو والرئيس الحالى بيترو يورشينكو.


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