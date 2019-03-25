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مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 128 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" للغد

الإثنين، 25 مارس 2019 11:57 ص
مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 128 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" للغد المستشار حسين قنديل
كتب - إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسين قنديل، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 128 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، لجلسة الغد.
 
صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار، وأمانة سر أيمن القاضى.
 
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.
 
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
 
 
 

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