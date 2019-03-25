محمد بن زايد يشكر القائمين على تنظيم الأولمبياد الخاص أبو ظبى 2019

كتبت ريهام عبد الله

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، الشكر للقائمين على تنظيم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبى 2019، قائلا:" حدث يسمو بالقيم والرسائل الإنسانية والقصص الملهمة".

وقال بن زايد:"اﻷولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019" .. هو أكثر من مجرد تجمع رياضي عالمي ﻷصحاب الهمم.. هو حدث يسمو بالقيم والرسائل الإنسانية والقصص الملهمة.. وراء نجاحه سواعد أنجزت فأبدعت.. شكراً للجنة المنظمة على هذا اﻷداء المشرف ولكل الداعمين والرعاة والمتطوعين ومن أسهم في تميزه".



الشيخ محمد بن زايد



بن زايد



محمد بن زايد



ولى عهد أبو ظبى

يذكر أن أبو ظبى ، استضافت 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى أقيم فى الفترة من 14 إلى 21 مارس.