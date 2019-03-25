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محامى ترامب : تقرير مولر "أفضل مما توقعت"

الإثنين، 25 مارس 2019 08:00 ص
محامى ترامب : تقرير مولر "أفضل مما توقعت" ترامب
رويترز
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 قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات عام 2016 أكثر إيجابية مما توقع وذلك بعد نشر ملخص بنتائج التقرير يوم الاحد.

وقال جولياني "إنه أفضل مما توقعت" مضيفا أنه سيصدر قريبا بيانا بهذا الشأن.

ووفقا لملخص للتقرير نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلا يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة لكنه لم يبرئه.

وقال مولر إنه سيترك لوزير العدل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت

 


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